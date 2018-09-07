賠償談不攏！「吃人路」咬住100噸吊車不放

因為賠償問題談不攏，百噸吊車早上中「陷阱」，目前入夜了仍被吃人路咬住不放。（記者王捷攝）

2018-09-07 18:40

〔記者王捷／台南報導〕台南市南區利南街道路塌陷，吞了半輛100噸吊車，市府請來200噸吊車拖吊，但百噸級的吊車少有，200噸吊車與100噸吊車都是同一公司，業者要求水利局官員，要拖吊可以，但是市府應該簽字保證，日後會負擔賠償，但官員稱應該要走國賠程序，業者友人不滿，嗆「讀冊ㄟ攏卡敖啦（台語：讀書的都比較厲害）」，不要跟他們說程序。

這件吞車案在發生在7日上午10點左右，不過到了下午近5點左右，救援仍喬不攏，雖然下午4點，市府表示已派遣200噸吊車到現場作業，但救援吊車與受害吊車是同一業者，業者與一群友人向市府官員要求，需要有張白紙黑字的保證，保證市府日後會賠償，才願意拖吊。

現場官員向業者說明，這是屬於國賠程序，如果要賠償就應該要走正常程序，因此不願意簽名。此話一出引發業者不滿，一名業者友人說，吊車是在市府道路上行駛結果出意外，市府應該第一時間負責任，不願負責，那他們就找人來抗議，並且給同行知道，讓市府請不到吊車。

隨後來救援的吊車也離開，但是現場水利局官員很無奈，認為公務人員依法不能答應業者賠償的要求，應該要走國賠程序，現在煩惱該如何請200噸吊車。

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