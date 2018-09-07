中和驚傳銀行搶案 行員按鈴嚇跑藍波刀匪徒

中和區一間銀行昨發生強盜未遂案，警方查緝搶匪中。（記者陳薏云翻攝自GOOGLE街景）

2018-09-07 18:24

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市中和區昨發生銀行強盜未遂案。一名男子身穿黑色風衣，頭戴鴨舌帽以及蒙面，走進連城路一間銀行內，將藍波刀放置於櫃檯，並恐嚇女店員「把錢交出來」，行員配合，但趁機按下警鈴，該名男子察覺到行員疑似有報警的動作，立刻逃出銀行，未搶得任何財物。

警方調閱監視器發現，男子倉皇逃離後，騎乘一台機車離去，今晚已鎖定嫌犯埋伏查緝中。