淡水驚傳墜樓命案 19歲男子當場身亡

2018-09-07 18:03
警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水驚傳墜樓命案，19歲的尤姓男子今天下午近4時許時被發現墜落在沙崙路的人行道上，撞擊力道猛烈，還波及到路旁的機車，尤姓男子頭部遭到重擊，倒在血泊中明顯死亡，警方目前介入調查，釐清死因及是否有外力介入。
警方表示，死者墜樓位置旁是一處24層樓高的社區大樓，初步研判尤男是由該大樓頂跳下，當場傷重身亡，家屬則表示尤男患有憂鬱症，對死因並無意見，目前待檢警相驗釐清死因。
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警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水驚傳墜樓命案，19歲的尤姓男子今天下午近4時許時被發現墜落在沙崙路的人行道上，撞擊力道猛烈，還波及到路旁的機車，尤姓男子頭部遭到重擊，倒在血泊中明顯死亡，警方目前介入調查，釐清死因及是否有外力介入。
警方表示，死者墜樓位置旁是一處24層樓高的社區大樓，初步研判尤男是由該大樓頂跳下，當場傷重身亡，家屬則表示尤男患有憂鬱症，對死因並無意見，目前待檢警相驗釐清死因。