軍用品差點變「中國製」！ 軍備局赴海關即刻攔截

軍備局生展製造中心少將主任羅意中說明案情。（記者王榮祥攝）

2018-09-07 17:52

〔記者王榮祥／高雄報導〕某軍品外包商疑似為壓低成本，意圖將1萬5000碼、用於製作國軍攜行袋的數位迷彩尼龍布運到中國加工，所幸軍備局第一時間發現，即時在海關攔截住貨櫃，避免軍品變成MI「C」﹗

國防部軍備局生產製造中心今天由少將主任羅意中、205廠上校廠長林正雄等主官、管，親自說明案情，強調差點流出的布料並無機密等級，專利屬於中科院，廠商主要涉及違約，將依規定解約並沒收保證金。

軍方說明，這批標案需製作3萬6000只攜行袋，金額約3000餘萬元，得標商9月4日領取第一批、2萬1000碼布料，軍備局隔天依規定到工廠查核生產情況，比對現場原料後發現有落差，追問後驚覺，1萬5000碼布料準備報關外運。

軍方人員趕抵高雄港貨櫃碼頭，經與海關、報關行協調後，即時確認、攔截住準備運往中國廣東的貨櫃，報關行與包商聯繫後，也立刻終止報關程序。

軍方事後瞭解，研判廠商可能無法在合約期限、領料起60天內完成製品，也可能是為降低生產成本，才計畫把部分布料運到中國裁切，再運回台灣縫製；但因為合約規定所有產品必須在國內生產，廠商明顯違約。

軍方說，廠商先前曾製作過軍用腰帶，這是第一回參與攜行袋標案，軍方後續將依法解約、沒收保證金，重新啟動招標程序。

軍方私下指出，這批布料並無機密問題，只是若真被運到中國加工後再運回台灣，恐怕後續負面效應，與機密外洩一樣嚴重。

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