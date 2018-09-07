薔薔爸踢爆房屋詐貸 主嫌陳國帥內湖落網

2018-09-07 17:32

首次上稿 16:58

更新時間 17:32

［記者陳恩惠／台北報導］前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌與父親林茂樹，日前踢爆中華地政士事務所涉嫌騙屋詐貸，士林地檢署本週三指揮警、調展開搜索，扣押疑似犯罪所得11間房產、現金10餘萬，並拘提、通知10人到案，主嫌陳國帥當時逃逸，台北市警大同分局探員連夜埋伏，直到今天中午趁陳嫌與女友出門用餐之際，將他拘提到案；陳辯稱「我沒有不處理呀？我會處理的啦！」

檢警調查辦台北市中華地政士事務所涉嫌連續詐買民眾房產案，士林地檢署本月5日發動搜索，帶回8名被告和2名證人，包括事務所掛名負責人朱克立、代書沈咨凡，他們均否認犯案，全推給在逃的事務所幕後負責人陳國帥，據了解，陳有假買賣屋詐欺、詐貸前科，當時已遭法院限制出境、出海。

大同警方根據陳嫌的通聯紀錄，發現陳在得知檢警發動搜索時，駕著賓士轎車在雙北地區四處躲藏，為了追緝陳嫌，警方也一路尾隨，昨天晚間在內湖地區意外發現陳嫌駕車出沒，察覺可能會出沒在文德路210巷的女友住處，前往埋伏，驚見陳嫌在晚間9時駕車進入，由於該地未取得搜索票，探員於是在外守候，直等到今天中午，終於見到陳嫌與女友雙雙出門，於是上前逮人。

據了解，50歲的陳國帥本週三得知位於內湖的公司和處所等地遭警調搜索，還有包括人頭負責人、代書在內的10名相關員工被帶走後，趕緊將留在身上的7支包括伯爵、勞力士等名錶去典當，拿到200萬元現金後，以400餘萬元的賓士休旅車為家，四處躲藏。

警方發現，陳嫌昨天晚間突然開機打電話給35歲的T姓女友人，察覺可能要前往借宿，趕緊到內湖地區埋伏，詎料，陳嫌已將車開進T女的高級住宅大樓內，經調閱大樓監視器後，確認是陳嫌，於是在門口與車道口埋伏。