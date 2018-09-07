車手賠錢求緩刑 法官痛斥「助長猖獗詐騙歪風」判入獄

2018-09-07 19:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子曾鈺泰等9人，加入「阿寶」詐欺集團當車手，領走贓款145萬餘元，共20多人受害，南投地院依加重詐欺罪判處曾男1年6月徒刑，他不服判決，並以自己酬勞僅2000元，以及賠償5名被害人和解等理由，上訴請求宣告緩刑，讓他免除牢獄之災，台中高分院卻認為，曾男有悔意並賠償被害人，可給予減刑，改判徒刑1年2月，但他當車手之舉，「使詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風」，不能宣告緩刑，應入獄思過。

判決書指出，曾鈺泰、謝松寰等5男1女，以及3名少年共9人，從2016年9月起，加入年籍不詳男子「阿寶」的詐欺集團，於台中市、南投縣盜領詐欺贓款，領走20多名被害人共145萬餘元，南投地院判處車手頭謝松寰2年2月徒刑，共犯曾鈺泰領走金額19萬餘元，共6人受害，他獲得酬勞2000元，南投地院判他1年6月徒刑，其餘共犯則判處1年2月至2年2月不等徒刑，3名少年犯由少年法庭審理。

曾男上訴台中高分院，他聲明說，自己沒有犯罪前科，因一時經濟困難而觸法，當車手只獲得2000元酬勞，現已悔悟並賠償其中5名被害人和解，聲明減輕量刑並宣告緩刑，讓他不用入獄坐牢。

法官卻認為，曾男與被害人和解，可以酌予減輕量刑，改判1年2月徒刑，不過，法官也痛批曾男，詐欺集團猖獗多時，破壞社會人與人之間的信任，嚴重危害交易秩序與社會治安，他當車手之舉，不僅6人受害，也讓「詐欺集團更加氾濫，助長原已猖獗之詐騙歪風」，不宜宣告緩刑，可再上訴。