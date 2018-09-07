要求業者「表示一下」 高雄經發局前股長索賄判8年

2018-09-07 16:18

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市政府經發局林姓科員4年前擔任工輔科用地股長期間，督辦毗連擴廠土地用地變更申請業務，涉嫌電話中向林姓業者要求「表示一下」、「意思意思」，林姓業者怕被刁難，跟林相約在市府停車場，當面交付35萬現金，林男事後還在辦公室外樓梯間拿5萬給施姓承辦人，施怕涉案，翌日將錢退還並告發，高雄地院將林姓科員依利用職務詐取財物罪判刑8年，褫奪公權5年，可上訴。

行賄的林姓業者則因認罪，獲高雄地檢署「緩起訴」。

判決指出，林姓科員在2013年到2016年擔任經發局工業輔導科用地股長，現為經發局招商處行銷股科員。林姓科員當時擔任股長，負責督辦毗連擴廠土地變更申請等業務。

林員涉嫌在2014年10月，先打電話給業者委託代辦公司負責人，請代辦業者跟林姓業者轉述「表示一下」，林姓業者原不理會，沒想到林姓科員又親自打電話給他，林姓業者只好在2014年10月21日與林姓科員相約在市府四維中心隔壁立體停車場見面，將35萬元現金交給林姓科員。

林姓科員索賄得逞後，在辦公室外樓梯間將5萬元轉交給承辦人施姓下屬，還稱是「業者要給你的」，施男擔心涉罪，翌日把錢退還給林姓科員。事後檢廉接獲檢舉，林姓科員索賄犯行才曝光。

法院審理時，林姓科員仍否認犯案，辯稱他當時是督導，案件中都會聯繫，「我不確定有沒有打電話」，如果有打也是業務上聯繫，並否認跟業者約在停車場碰面，且沒收錢。

合議庭認為，林姓科員身為公務員，應清廉自持，竟心生貪念，利用職務機會向業者詐取35萬元，破壞公務員形象，影響國家法秩序的推展與維持，犯後並否認犯行，心存卸責僥倖，且未繳回犯罪所得，判他有期徒刑8年，褫奪公權5年，仍可上訴。