正妹穿喬丹裝站路中拍照 網友虧：幾乎看見上帝光芒

2018-09-07 15:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕帥氣還是玩命？拍照取景很正常，但新竹一間體育用品店竟找來正妹店員，穿著帥氣的喬丹（Jordan）運動裝，擺好POSE站在火車站前車水馬龍的中正路上拍照，還一度踩在雙黃線上取景，旁邊則是呼嘯而過的車輛，讓人看了捏把冷汗，連網友都驚呼「幾乎要看見上帝的光芒...。」

警方指出，路權的概念應是相對的，行人或汽機車駕駛在道路上行駛，都有注意路況與禮讓其他用路人的責任與義務。民眾若在交通頻繁的道路恣意奔跑、嬉戲、坐臥蹲立，足以阻礙交通，可依交通管理處罰條例處新台幣3百元罰鍰。

警方表示，雖然3百元的罰緩金額不多，但萬一因拍照取景導致車禍發生，民眾也需背上肇事責任，尤其在車流量大的馬路上取景，造成死亡車禍的案例可不是沒發生過，提醒民眾拍照還是要慎選地點，別造成他人困擾。

一名網友5日在知名網路論壇PO文，並附上照片，指「在馬路中間拍照比較好看？傍晚在新竹街頭巧遇網美的日常，而且可能第一次拍的照片不夠好看，還第二次走上街頭，這家運動用品店的店員還真是賣命工作，傻爆眼。」

從照片中可以看見，該名正妹店員身穿黑色喬丹運動上衣，腳踩讓年輕人趨之若鶩的喬丹第一代復古運動鞋，站在火車站前中正路上拍照，只見正妹店員站在馬路中間的雙黃線上，側身擺出帥氣POSE讓攝影師取景，一旁則不時有公車、汽機車經過，整個畫面看似帥氣，事實上卻險象環生。

該則PO文引發網友熱議，正反意見參半，有網友留言「不管照片好不好看，作為開車騎車上路的我，看到只會想輾過去」、「如果真的被車撞到，駕駛真衰」、「超危險的傻眼」。

但也有網友認為「老實說我覺得很好看，公審文又來了」、「又一波公審」。