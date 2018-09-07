瓦斯鋼瓶開關閥漏氣竄全台 新北回收率達99％

2018-09-07 14:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣保安工業公司（TPA）進口製造的瓦斯鋼瓶開關閥，製造日期2017年9、10、11月共3批約10萬桶左右的瓦斯鋼瓶開關，部分接口因O型環氣密性不佳，使用時發生漏氣現象，其中約有4428瓶流入新北市，新北市政府確保市民生命財產安全，7月15日起要求業者主動回收，教導瓦斯行及民眾辨識，且全面清查瓦斯業者、零售市場與夜市等場所，截至9月初，已回收4396桶，回收率達99%，全面遏止隱形炸彈威脅民眾安全。

新北市政府呼籲，民眾若發現家中使用的瓦斯鋼瓶閥上有2個插銷，同時標有TPA（代表台灣保安工業股份有限公司）、V2S-PA（型號）及2017-09、2017-10或2017-11（製造日期）之字樣，就屬於這次回收的標的物，應立即停止使用，並通知鋼瓶上標示瓦斯行更換瓦斯桶，或請鄰近消防隊協助。

新北市消防局說，為多一道安全把關，提醒民眾平常就應將瓦斯鋼瓶放置戶外等通風良好處所，並經常檢查鋼瓶閥有無漏氣現象，最簡單方式即為以肥皂水塗抹鋼瓶閥，如果冒泡泡就是漏氣；另外，民眾應養成使用瓦斯後關閉爐具開關及鋼瓶閥開關的習慣，避免鋼瓶閥或管線破損、脫落時造成洩漏。

新北市消防局提醒，民眾遭遇瓦斯外洩時不必慌張，可以關火（關閉爐具）、閉氣（鋼瓶開關）、開窗（輕啟窗戶），避免使用電器，或求助119處理。

台灣保安工業公司（TPA）進口製造的瓦斯鋼瓶開關閥，製造日期2017年9、10、11月共3批約10萬桶左右的瓦斯鋼瓶開關，使用時發生漏氣現象，其中約有4428瓶流入新北市，新北市政府截至9月初，已回收4396桶，回收率達99%，遏止隱形炸彈威脅民眾安全。