車禍被獅子大開口怎辦？ 還好有這群默默付出的無名英雄

2018-09-07 14:41

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓女市民發生交通事故被獅子大開口，唯恐鉅額賠償拖垮家中經濟到交大求助，避免無辜賠付，但民眾可能不知道，經統計目前光是台中市每天網路及臨櫃約有700件以上交通事故分析資料申請，都是由一群交通事故審核人員負責重建還原事故現場，提供正確事故分析資料保障當事人權利，堪稱是默默付出的無名英雄。

台中市平均每天發生交通事故260件，事故發生後相關保險理賠、民事調解、刑事責任等問題接踵而來，因此釐清交通事故發生經過、肇因，攸關案件和解，也避免進入冗長訴訟程序，交大這13位交通事故審核人員益形重要，秉持著同理心讓他們在面對交通法規及路權觀念較為不足的民眾，總是耐心說明相關規定，只為讓民眾能盡速得到分析研判的結果與正義。

交大大隊長郭士傑說，為了辦理全市交通事故案件分析研判，每位審核人員每年審核將近8千件以上的交通案件，卻兢兢業業做好本份，將所有資料逐一詳細檢視，猶如面對刑案現場般抽絲剝繭，從細微跡證中找出真正的肇因，如發現案件資料有缺漏也立即要求處理人員補正，秉持客觀、公正立場，避免影響民眾權益。

年初一位王姓女市民發生交通事故，因對方要求大筆賠償金深怕因此拖垮家庭經濟到該大隊事故處理組求助，當時警官林騰瑜得知耐心解說並教導相關交通法規常識，並指導王女向車輛鑑定委員會申請肇事鑑定，提供優質的事故現場照片及現場圖，成功還原肇事經過保障王女的權益，避免無辜賠付。

此外審核小組人員研析案件時，也會針對事故發生地點檢視周邊交通設施，適時提供路權機關改善建議意見，藉由專業知能提供交通工程小改善，無形中讓市民回家的路更安全，堪稱是一群無名英雄。

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