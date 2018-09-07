分房妻拒嘿咻 男硬上辯：「她主動脫衣邀約」

2018-09-07 12:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市新莊區一名男子阿明（化名）長期對妻子家暴，妻為了2個孩子及財產分配問題隱忍，兩人長期分房而睡，去年6月，阿明意圖性侵妻子，妻反抗大叫，大兒子聽聞呼救聲出言制止，阿明才停手，事隔一個月，阿明懷疑妻有外遇，想查看手機遭拒，憤而摔壞手機並痛毆妻子，妻子這才決定不再容忍提告，新北地院今依強制性交未遂判阿明徒刑1年8月，傷害罪拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，去年6月底下午，阿明見小兒子不在，闖入妻與小兒子同寢房間，把妻強拉到自己臥室，意圖跟妻嘿咻遭拒，竟強行褪去妻外褲及內褲，並將妻壓制在床，妻不斷抵抗大聲呼救，大兒子聽到媽媽的呼救聲，連忙衝到爸爸房間制止，阿明才停手。

去年7月10日，阿明見妻在客廳滑手機，懷疑妻與其他男子搞曖昧，要求察看妻手機被拒，竟強搶妻手機，朝妻胸口丟擲，還毆打妻頭部、手部等處，造成妻子左耳瘀腫、左耳後頭皮紅腫、前胸壁瘀傷、右前臂瘀傷等傷害，妻子憤而提告。

阿明到案後否認性侵，辯稱是妻主動邀他嘿咻，誰知道她竟大叫呼救；檢方偵訊時表示，妻子自己脫衣進他房間，他以為這是想嘿咻的暗示，審理時又改口稱，妻在客廳約他到房間睡覺，後來還才喊兒子進來看。涉嫌傷害部分，阿明否認出手毆打妻子，辯稱是兩人拉扯手機所致，僅構成過失傷害。

法官認為，阿明前後供詞不一，加上大兒子前去制止質問父親：「媽媽不願意，你這樣的行為是強姦」，阿明竟反嗆：「你媽都在外面跟別人亂來了，我這樣對他也沒差」，及妻子的驗傷單與手機破損照片，不採信阿明辯詞，判他有罪。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆