白嫖又偷小姐錢 男被扒光跪路邊慘電下體

2018-09-07 12:34

［記者許倬勛／桃園報導］辦事不給錢？桃園市中壢區一名男子，疑因多次叫小姐不付帳，加上又竊走小姐錢，遭人動私刑懲罰，幾名彪型大漢將該男團團圍住，全身光溜溜跪在馬路邊，還有人手持電擊棒電他下體，影片過程被人分享至臉書社團「黑色豪門企業」，引起網友討論。

影片中可見男子跪在地上，一旁眾人手持棍棒，輪番重擊男子頭部，還叫男子把偷錢的手伸出來，以「體罰」方式痛打男子手部，男子痛得哇哇大叫，雙手抱頭跪地求饒「對不起，再給我一次機會」，只見一名紅衣男兇狠吼說，「我他媽上次已給你機會！」

從影片中判斷，男子疑是白嫖慣犯，當天早上加晚上就白嫖了兩次，白嫖男還隨身攜帶電擊棒，等完事後小姐收帳時恫嚇用，再竊走小姐身上財物，十分狡猾。

動用私刑的幾名壯漢手持電擊棒，朝白嫖男下體不斷電擊，白嫖男苦求「不要再電了！」眾人怒回，「小姐叫你不要電的時候，你電什麼意思，小姐給你電好玩的？」最後直到有機車經過才停止私刑。

影片曝光後網友紛紛留言，有人說「賺皮肉錢已很辛苦，這種人死好」、「私刑雖不對，但是可以解決有問題的人」、「機會是不留給這種人的」。

中壢警方表示，動私刑已涉及傷害、妨害自由等罪嫌，將請轄區派出所介入偵辦。