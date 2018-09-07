優秀研究生染毒拒入勒戒所 法官說「是治療不是懲罰」判駁回

2018-09-07 12:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣一所大學的蔣姓研究所研究生，去年底吸毒被警察查獲，台中地檢署聲請彰化地方法院，令他進入勒戒處所戒毒獲准，蔣生抗告並宣稱，他因課業壓力大，交惡友而染毒，在學校師長與醫師的教導下已戒毒成功，請求撤銷到勒戒所觀察勒戒的裁定，讓他求學不因此中斷，法官卻告訴他，觀察勒戒不是懲罰，而是「教化與治療」，駁回蔣生抗告，他要到勒索所觀察勒戒，期間不超過2個月，全案確定。

網路資料顯示，蔣生表現相當優秀，與同學研發的產品，曾於國外參展並獲獎，也曾獲得民間團體的獎學金，不過，裁定書卻指出，蔣生去年12月21日下午，在彰化縣大村鄉山腳路的租住處，用將第二級毒品甲基安非他命放入玻璃球管內，用火燒烤吸食煙霧，被台中市警局東勢警分局跨轄區查獲。

警方當場查扣毒品1小包，重量0.6公克，他坦承吸食安非他命，檢方依據毒品危害防制條例，向法院聲請送他到勒戒所觀察勒戒，時間不逾2個月，彰化地院核准，蔣生不服而向台中高分院提出抗告。

蔣生說，他是大學研究所的在校學生，因課業壓力太大，受惡友的誤導，施用第二級毒品，經師長、醫生的教導，他已經幡然醒悟，去年底自行戒毒，有彰化基督教醫院的驗血的檢驗報告為證，他既然已經戒除毒品，就不需再送勒戒處所觀察勒戒，請求撤銷原裁定，讓他求學階段不因此而中斷。

台中高分院卻認為，依據衛生福利部草屯療養院於今年3月送來的鑑定書，彰化地檢署聲請蔣生應送勒戒處所觀察勒戒，彰化地院裁定獲准，法律程序並無錯誤，而且，觀察勒戒是戒除吸毒身癮與心癮的措施，以達教化與治療目的，不是懲戒蔣生，也不是刑罰，檢察官聲請之後，法院只能裁定核准與否，針對蔣生個人狀況，包括學業是否中斷等，法院沒有另行用其他替代方法，免除蔣生觀察勒戒的權限，據此駁回抗告，蔣生必須到勒戒所觀察勒戒不超過2個月。

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