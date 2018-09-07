這件事讓詐騙集團森77 大罵「不要用警察身分來騙我」

2018-09-07 12:00

〔記者萬于甄／台南報導〕反毒、反詐騙近年來成為警方的工作重點，台南市警局為有效打詐，由各分局與金融機構、超商、里長等建立「反詐封鎖線」，今年至目前為止成功阻詐約577件，其中，永康警分局成功阻詐達55件，相較去年明顯增加，更讓詐騙集團怒罵「不要假借警察的身分來騙我！」。

台南市警局建立反詐騙三道封鎖線方案，由各分局與轄內金融機構、超商及里長成立Line群組保持聯繫管道，讓阻詐效果成功顯現，其中，永康警分局今年截至目前成功攔阻55件，又以鹽行地區攔阻數量居多。

警方分析，恐因轄區超商多，意外受到詐騙集團「青睞」，許多詐騙集團並不清楚台灣地名，若發現被害人住台南，就會指定到永康超商，因今年不少被害人都從鄰近地區，跑到永康的超商買點數、操作ATM等，讓警方也相當無奈。

不過，台南警方不是省油的燈，針對金融機構行員、超商店員都落實防詐宣導，曾有詐騙集團因騙不到被害人的錢，竟惱羞成怒反問員警「你的警員編號多少」、「不要用警察的身分來壓我」，竟還要員警先去求證，詐騙集團一番怒罵後也趕緊掛斷電話。

警方表示，阻詐除仰賴員警的預防宣導，也感謝市府以及業者的全力相挺，在每月治安會報表揚無名英雄，讓行員、店員們樂於配合警方打詐，使反詐騙防護網更加鞏固。

警方也呼籲，接獲來電要求操作ATM解除重複付款、購買遊戲點數、代碼繳費等關鍵字就是詐騙，若有疑問可撥打165反詐騙諮詢。

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