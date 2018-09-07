台南又見「吃人路」！胃口更大 吞掉半台100噸吊車

一輛100噸的吊車，這次被吃進路面，業者頭動怎麼救援。（記者王捷翻攝）

2018-09-07 11:48

〔記者王捷／台南報導〕台南今天又傳出路面塌陷，這次在利南街，一輛100噸的吊車，駕駛被困在車內，還好車門可以打開，吊車業者粗估大概損失有700萬元，不過更讓他頭痛的是，「吃人路」吞半台吊車，這次誰來救援吊車？

安南區城西街2日出現「吃人路」，吞下17噸的砂石車，當時出動兩輛100公噸的吊車救援，就有人說，還好砂石車是空車，不算重量級，如果吊車掉進坑洞，到時候誰來救援？沒想到今天上午10時許，郭姓駕駛開著100噸大吊車到利南街要吊掛箱涵時，他突然聽到「轟」一聲，路面就塌陷。

郭男說，他從新興路倒車要進入工地時，右側車體突然傾斜，不到5秒鐘就「轟」一聲，整個右側車體陷入坑洞中，他當場被夾在車輛與道路柏油間，直到其他工人發現協助脫困。市府人員查看時發現凹陷處整個被掏空，懷疑是舊箱涵破裂。

台南市工務局總工程司王雅禾說，由於舊箱涵無法負荷水流，才會替換箱涵工程，會出現大吊車是正常，至於道路為何會凹陷，是否與先前連日大雨有關，還需專業工程人員釐清相關原因。不過更讓吊車業者頭痛的是，上次為了吊起砂石車，出動兩輛破百噸吊車，這次百噸吊車被吞，誰可以來救援？