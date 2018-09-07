馮滬祥性侵菲傭案 聲請再審失敗

2018-09-07 11:20

〔記者張文川／台北報導〕前立委馮滬祥14年前性侵菲籍年輕女看護，前年被依強制性交罪判3年4月定讞，馮入監不到3個月，去年初即獲准保外就醫；馮滬祥去年向高院聲請再審，被高院駁回，馮不服提出抗告，最高法院今駁回抗告確定。

馮滬祥被控於2004年農曆春節期間的1月23日下午4時許，趁家人外出，在家性侵女看護得逞，女看護向馬尼拉經濟文化辦事處哭訴並報案，檢警在女看護的私處驗出馮的精液，馮妻後來拿出80萬元給女看護，並代買機票送回菲律賓。

全案纏訟逾8年，3年前高院更六審依據刑事速審法，酌減其刑改判馮3年4月徒刑，最高法院前年10月駁回馮的上訴定讞，馮同月入監。

但關不到3個月，馮就以罹患膽管腫瘤等疾病為由，向台北監獄聲請保外就醫獲准，至今未再回監，去年5月還被媒體拍到他深夜與2位美魔女同赴北市復興南路清粥小菜名店消費。保外就醫期間不能折抵刑期。

70歲馮滬祥去年先向最高法院聲請再審，最高法院認為他搞錯對象，聲請再審的對象應是高院，直接以程序不符駁回；馮轉而向高院聲請再審，去年11月30日被高院駁回，馮再向最高院提抗告，最高院今裁定駁回。

馮滬祥提抗告的主要理由是，菲傭返菲後，透過視訊作證承認是誣陷馮，馮認為原審未說明為何不採信這段證言；法醫石台平、高資敏曾證稱，精斑和血跡會相互排斥，不可能融合，菲傭內褲不可能會同時有精斑和血跡，且菲傭的2條內褲更換時間前後相差逾2小時，第2條內褲不可能會有明顯血跡。

最高院認定，原判決已說明不採信菲傭後來翻異證詞的理由；而法醫的證詞，從原審採用的證據來綜合觀察，此證詞不足以推翻原審的認定。

馮滬祥當初向高院聲請再審時，打溫情牌指出，服刑前曾患中風、半身不遂與腫瘤癌症，服刑期間病情急速惡化，被評估有生命危險，因此去年1月獲保外就醫，「我即使近期病故，也盼清白長留人間」，但仍無法說服法官。

此案還衍生案外案，馮滬祥的友人陳鵬仁、3位女兒、女兒的友人張蘭石在審理期間為了幫馮脫罪，在法院做偽證，士林地院去年5月判陳鵬仁6月徒刑未緩刑，其餘4人認罪獲判5月徒刑、緩刑5年。