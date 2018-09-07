洗車場掩護販毒 藥頭遭查緝嚇到喊「想上大號」

2018-09-07 11:14

〔記者黃建華／高雄報導〕有毒品前科的謝姓男子涉嫌以自家開設的洗車場為掩護，施用毒品及進行交易，昨天謝嫌正拿著針筒準備施打毒品時，遭高市刑大偵一隊逮個正著，嚇得當場向警方「想要上大號。」

警方除起獲海洛因毒品10包，還查獲3把空氣槍，謝嫌一度聲稱槍是「打流浪狗的，不信可驗驗看」，警方初篩其中兩把具殺傷力，全案訊後依毒品危害條例等罪送辦。

警方日前獲報，居住於林園區之謝嫌（38歲），有施用毒品、販毒及持有改造槍械，立即報請高雄地檢署檢察官董秀菁指揮偵辦。

警方調查發現，謝嫌與妻子一同以自宅經營洗車場，謝嫌藉營業場所客戶頻繁進出、外觀看似正常，掩護販毒行為。

警方見時機成熟，昨於其住處洗車場門前逮捕謝嫌，起獲第一級毒品海洛因10小包毛重共計4.24公克、針筒2支、電子磅秤1台、夾鏈袋1包、空氣短槍3支（其中2支初篩具殺傷力）、手機1支等扣案證物。

警方逮捕謝嫌時，謝嫌正手提注射針筒準備回房間吸毒，另搜索時警方發現謝嫌非法持有之空氣短槍3支，謝嫌當場辯稱附近流浪狗為患，持玩具槍係為驅趕野狗，更稱：「不信的話可以帶回去驗驗看」，企圖取信員警；警方帶回後測試發現其中2支空氣短槍通過槍枝動能初篩，戳破謝嫌謊言。

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