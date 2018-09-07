用LINE經營色情應召站 大打「波蘭金絲貓」廣告攬客

2018-09-07 11:00

〔記者邱俊福／台北報導〕不肖業者透過LINE經營色情應召站，還大打廣告「波蘭金絲貓」、「新、馬、泰、越、陸」等外籍或中國女子為招攬特色，吸引嫖客以通訊軟體「LINE」聯繫，洽談價碼，北市警文山一分局經長期蒐證，前晚赴北市中山區一家旅館，循線活逮2名中國籍應召女子、1名男嫖客，也將該應召站機房搗破，逮捕4嫌到案。

警方調查，該應召站是有許多業者的結合，旗下外籍應召女則都是以觀光名義來台，投宿旅館後，由機房跟嫖客洽談，再給予嫖客旅館房間號碼，前往遂行性交易，被查獲的2應召女價碼3600元，機房每次交易收取500元傭金。

警方是在7月間查獲吸毒者後，發現幕後供毒藥頭疑似在新北市蘆洲區經營色情應召站，遂組成專案小組蒐證，前晚先會同北市警中山分局在北市中山區某大樓內的一家旅館，查獲受該應召站指示從事性交易綽號「雪莉」應召女，經檢視雪莉為沈姓中國籍女子，以觀光名義來台，從事賣淫。

另警方也在該旅館另間房間又查獲花名「微微」的中國籍栗姓應召女，與男子正從事性交易，且於各室內扣得同款式印有「8805-保護妳我」字樣的保險套等物證。

隨後，警方在新北市蘆洲區該色情應召站的機房，當場查獲解姓等4名應召站機房成員，正透過通訊軟體「LINE」指派遭警查獲的應召女「雪莉」從事性交易，並扣押桌上型電腦、筆記型電腦，行動電話、隨身碟、名冊筆記本等大批贓證物。

警方搜索過程，發現機房內瀰漫濃濃K他命味道，查獲K他命研磨盤、毒品殘渣，訊後將解姓等4人依妨害風化、毒品及少年性剝削防制條例等罪嫌移送檢方偵辦，並將持續追查其他機房共犯、上游金主、下游性交易業者及性交易女子身分。

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