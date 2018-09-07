以人頭病患詐「巴氏量表」申辦外籍看護工 牟利近百件

2018-09-07 10:45

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市「星晟國際有限公司」負責人侯宗欽夥同親友及員工涉嫌以人頭病患冒名詐得「巴氏量表」申辦外籍看護工牟利，嘉義檢警昨天搜索該公司等15個處所，扣得電腦等相關犯罪事證，初步查知，侯男等人自99年至今，犯案件數近百件，經漏夜訊問後，依違反詐欺、偽造文書罪嫌，向法院聲押侯男等4人，侯妻王女等4人以2至5萬元交保，其餘8名被告飭回。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊說，因行政院勞動部公告「受監護人須屬特定身心障礙者或醫院之醫師出具診斷證明書簽註有罹患特定病症再依巴氏量表評分總分特定分數以下之標準，始能申請外籍家庭監護工」等規定過於嚴苛，侯男認有機可趁，遂以按件收費方式，主動聯繫有聘僱外籍看護工需求而無法取得「巴氏量表」民眾。

侯男再以長期豢養有身心障礙的數名人頭病患，分別假冒各被看護人名義前往醫療院所就診，並請人假冒家屬身份，幫忙推輪椅進入看診就醫，並由陳男、張女等員工先行教授如何對應矇騙相關醫療人員陳述假病患病情，使醫療人員誤認係被看護人實際就診，取得醫師開立「雇主申請聘僱家庭外籍監護工專用診斷證明書」及「巴氏量表」後，再以該文書申請聘僱外籍看護工。

昨天上午8點，嘉檢檢察官柯文綾指揮刑事局中部打擊犯罪中心、嘉市警局及嘉市調查站搜索「星晟國際有限公司」及相關人等共15個處所，扣得電腦等相關犯罪事證，經漏夜訊問後，認為侯男等4人犯罪嫌疑重大且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押，另侯妻王女等4人各以2至5萬元不等交保。