吃火鍋將20萬現金打包帶走 研究生情侶檔慘了

2018-09-07 10:19

〔記者邱俊福／台北報導〕陳姓、劉姓研究生情侶檔，本週二深夜前往北市信義區一家火鍋店用餐時，發現老闆放置於桌上一袋20萬元現金，竟心生貪念，偷偷放入個人背包後離開，片刻後又返回店家打包餐點，從容離去，北市警信義分局五分埔派出所據報昨晚將該情侶檔查緝到案，依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

警方說，28歲陳嫌與26歲劉女，目前都還在念書，到案坦言當天看到20萬現金時，一時貪念，占為己有，且馬上存入銀行，並對自己行為很懊悔。昨晚被逮後，2嫌現已將20萬元領出，交還給火鍋店老闆。

警方調查，本週二深夜10時許，陳男、劉女一同前往火鍋店消費，陳男點餐後發現置放於桌上的現金立即竊取放入背包，之後步出店家與劉女討論，2人再若無其事地返回拿取個人背包後隨即離去，不久又返回店家打包餐點，再行離開。

案經店家發現立即報案，同時有店員也將整個行竊過程監視器畫面以「人在做監視器在看，你們知道全都錄了嗎？」PO在臉書「爆料公社」社群，並詳述整個犯案過程。引發網友熱議，直言「兩人人格只值二十萬，真可悲啊」、「自毀前程啊！」

而警方據報調閱監視器追查，掌握2人離去動線，循線調閱監視器畫面並進行查訪、埋伏，昨晚9時許發現2人正欲外出，一舉逮人到案。