偷拍長腿短裙正妹 國立大學碩士色男被活逮

吳男偷拍王姓短裙正妹裙底風光遭發現試圖逃跑，被王女發現後雙方拉扯。（記者湯世名翻攝）

2018-09-07 09:57

〔記者湯世名／彰化報導〕大腿涼涼的！一名27歲王姓長腿醫美短裙正妹，昨天在彰化市某大型醫院搭乘電扶梯時，突然感到左大腿「涼涼的」，回頭一看，赫然發現某國立大學碩士學歷的吳姓男子正拿著手機偷拍她裙下風光，嚇得花容失色當場驚叫，吳男見事跡敗露拔腿就逃，但被現場民眾活逮報警，從他手機中發現有6張偷拍裙底風光的照片。吳男辯稱偷拍只是好玩，訊後被依妨害秘密罪嫌移送法辦。

「你在幹什麼？」一名穿著短裙的王姓女子，昨天上午8時許在彰化市某大型醫院一樓搭乘電扶梯上二樓，突然間感到左大腿「涼涼的」，好似有物體碰觸，回頭一瞧，赫然發現31歲的吳姓男子正在拿著手機從她裙底往上拍，吳男趕緊收回手機拔腿就逃，但被王女一把拉住高喊「別想跑」。

吳男與王女一路拉扯到二樓後，吳男又想從一旁的電扶梯往下逃，但被聞聲前來的民眾圍觀，並協助拉住吳男的衣服，吳男一度試圖掙脫，但被眾人包圍無路可逃，醫院警衛也前來幫忙，只好束手就擒，彰化警分局八卦山派出所也據報派員趕往現場，將吳男帶回。

吳男供稱，目前失業也沒有女友，昨天要去該醫院體檢，上電扶梯時剛好看到王女穿短裙，露出長腿，一時好奇、好玩才想要偷拍，供自己觀賞，原本是要偷拍完後立即刪除，沒想到第一次犯案就被逮。

八卦山派出所長王英州指出，警方調查發現，吳男手機裡有6張連續拍攝的王女裙下風光照片。警方進一步清查發現吳男竟擁有某知名國立大學碩士學歷，痛罵吳男枉費讀到如此高學歷，卻做出這種下流違法的事，實在令人不齒，王女也堅持提告民事賠償，要捍衛自己的隱私權。

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