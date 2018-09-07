擄鴿勒贖集團竟隱身賽鴿協會 警翻山越嶺「收網」吃盡苦頭

2018-09-07 09:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕趙姓男子擔任高雄市信鴿協會除網組長工作，本應搶救卡網賽鴿，卻監守自盜擄鴿勒贖，警方逮捕趙嫌及手下共7人，查出至少有13名受害者，該集團不法所得上百萬元。

高雄市一名黃姓鴿友在今年3月份闖進「後昌聯合鴿會」賽鴿第3關，所有的11隻賽鴿在飛行途中遭擄，歹徒來電要求支付85萬贖金，黃分別以匯款及丟包支付贖款才救回賽鴿。

警方接獲報案後，由刑事警察局南部打擊犯罪中心（偵查第八大隊）及左營分局、鼓山分局成立專案小組，報請高雄地檢署羅水郎檢察官指揮偵辦，查出在高雄市賽鴿協會擔任幹部的59歲趙姓主嫌（殺人、妨害兵役、毒品前科）涉有重嫌。

專案小組於於5、6日展開收網行動，直搗擄鴿集團聚會地點，逮捕趙及手下共7人，起出捕鴿網、尼龍繩、望遠鏡、開山刀、西瓜刀、鐮刀、木棍、現金23萬元等證物，幹員還翻山越嶺查察捕鴿網布置情形。

警方調查，趙嫌在信鴿協會工作約10年，深諳賽鴿情況，去年起竟然利用本身職務之便，掌握賽鴿活動訓練及比賽時程，夥同手下利用鴿友訓練賽鴿期間，在仁武、大樹等山區架設高架捕鴿網，輔以施放鞭炮，使行經地賽鴿受驚後俯降飛行而卡網，再以擄獲的賽鴿當肉票，依腳環上電話脅迫被害人支付贖金。

趙嫌應訊時否認犯案，辯稱是手下個人行為，但其同夥指證歷歷，供稱每天拿他2000元工資，依其命令辦事。警方訊後依恐嚇取財、竊盜、組織犯罪條例罪嫌將一干人送辦。

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