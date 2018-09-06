越南妹「清秀又便宜」 網友PO心得「呷好逗相報」…

2018-09-06 23:55

〔記者萬于甄／台南報導〕台南善化警分局日前在網路論壇巡邏時，發現竟有網友分享性交易的「心得文」，循線查獲一間養生館內，確實有越南女子提供性服務，警方昨持搜索票，當場逮獲兩名男客及30歲、22歲越籍女子，訊後依社會秩序維護法裁罰，也將把兩名越女遣送回國。

警方調查，業者找外籍兵團，以假觀光真賣淫方式來台，每次服務收費1200元到2000元不等，價格便宜，外籍女子各個長相清秀，吸引不少恩客捧場，有時人手不足，還會調其他同業越女前來「支援」。

警方日前網路巡邏時，發現竟有網友分享性交易「心得文」，循線得知地點後，昨晚大批警力持搜索票取締，分別控制櫃台及衝進房間臨檢，當場逮到兩對男女，也在現場起出保險套、潤滑劑及使用過衛生紙等物證。

警方說，越籍女子分別是30歲花名「9」及22歲花名「36」，兩人供稱是持觀光簽證來台，抱著來台下海接客的淘金夢，但錢還沒賺飽，就被警方查獲。兩名越女訊後再依入出國及移民法，解送移民署台南市專勤隊。

此外，業者孔姓男子、許姓女子則依違反妨害風化罪嫌移送法辦，2名男客則依社會秩序維護法裁罰。善化警分局長許芳毅說，為維護社會善良風俗、掃除不肖業者違法經營色情，將持續規劃相關勤務，主動出擊掃蕩，呼籲勿心存僥倖，以身試法。