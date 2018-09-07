最扯田僑仔富爸！要年幼子女攤水電 拒養還嗆全家洗冷水

離婚的唐姓男子繼承了7000多萬不動產，不但不撫養同住的未成年小兒子和小女兒，連熱水器壞了都要女兒自己出錢修理，還嗆說「沒錢修，就全家都洗冷水」。（示意圖）

2018-09-07 00:28

〔記者王捷／台南報導〕唐姓男子離婚後，將兩名未成年的兒女丟給父親養，連自己也向老父要零用錢，父親過世後，唐男繼承7000多萬的不動產，卻拒絕替兩兒女付學費，甚至連熱水器壞掉，也要女兒自己出錢修理，嗆說不修就全家洗冷水，最後自己買房搬出去住，也不管兒女沒錢吃飯。姊弟倆只好投靠在當幫廚的母親，母親出面打官司，民事庭判唐男必須每個月付2萬4000撫養費給兒女，直到他們滿20歲為止。

年過40的唐男有公共危險前科，5年前與前妻離婚後，育有5名子女，當時只有小女兒與小兒子未成年，其他3名女兒都已經成年。去年8月唐男因為公共危險、肇事逃逸，判處1年4個月徒刑，預計今年12月出獄，不過，他在服刑前又因不願替小女兒與小兒子付生活費，惹上官司。

判決書指出，唐男與前妻離婚時，曾協議唐男要撫養小兒子與小女兒，他與部分子女、父親同住，卻將撫育責任都丟給自己父親，小姊弟的生活費與學費都由唐男父親負擔，自己還向父親討零用錢，直到唐男父親去世，姊弟倆失去依靠。

唐男繼承父親33筆土地、房產與田地共7000多萬不動產後，不願替小女兒與小兒子繳學費，也不給生活費，還要求兒女要各自負擔家中水電費，當年冬天熱水器壞了，還要小女兒花錢修理，唐男還嗆說，如果沒錢修，就全家都洗冷水，但當時姊弟兩人都還在讀書，根本沒有收入，讓得知情況的二女兒看不過去，向社會局檢舉。

唐男被檢舉後惱羞成怒，乾脆自己買套房搬出家門，還換了手機，不讓姊弟與他聯絡，讓小姊弟三餐不繼。之後唐男不滿四女兒想與男友登記結婚，竟偷把家中電線剪斷，小姊弟只好投靠母親。

唐男前妻得知後很心疼，想找唐男理論，沒想到卻從親友口中聽到，唐男說兒女對他不孝，他竟也不住家裡；她兩度向唐男討撫養費，唐男百般刁難。雖然前妻心疼兒女，但無奈幫廚月薪只有1萬6000元，房租每月就要1萬元，姊弟倆的生活開銷還要二女兒支應，前妻只好提告請唐男付撫養費。

不過唐男認為，他從事翻修工作，收入不穩，且不動產有些是共有的，他目前入監服刑，姊弟要升學、生活費等他出獄後再說。姊弟倆今年分別是18歲與17歲，因為沒錢付學費而輟學，法官調閱財產證明，前妻名下無財產，但唐男名下有不動產價值約7000多萬，因此判決唐男每個月要付姊弟倆各12000元生活費，直到姊弟20歲為止。