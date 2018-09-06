9/6 今彩539頭獎開出2注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-09-06 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月6日）開獎的第107000072期威力彩及第107000118期雙贏彩，頭獎均摃龜；第107000214期今彩539，頭獎2注中獎，每注可得獎金800萬元，分別由高雄市新興區八德二路3之1號的「財源彩券行」及苗栗縣苑裡鎮苑南里11鄰為公路79號1樓的「棒喆了投注站」開出。

第107000072期威力彩中獎號碼為「22、23、24、25、32、34，第二區：02」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共5注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共193注中獎，每注可得4000元；陸獎共1626注中獎，每注可得800元；柒獎共2881注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬6524注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬1976注中獎，每注可得100元；普獎共3萬7833注中獎，每注可得100元。

第107000072期38樂合彩中獎號碼為「22、23、24、25、32、34」，五合摃龜；四合共9注中獎，每注可得6萬7500元；三合共147注中獎，每注可得5750元；二合共2501注中獎，每注可得750元。

第107000118期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、07、08、10、11、13、14、17、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共16注中獎，每注可得10萬元；參獎共431注中獎，每注可得500元；肆獎共5028注中獎，每注可得100元。

第107000214期今彩539中獎號碼為「02、10、11、25、37」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬；貳獎共180注中獎，每注可得2萬元；參獎共5712注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1427注中獎，每注可得50元。

第107000214期39樂合彩中獎號碼為「02、10、11、25、37」，四合摃龜；三合共139注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5720注中獎，每注可得1125元。

第107000214期3星彩中獎號碼為「402」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000214期4星彩中獎號碼為「7278」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」