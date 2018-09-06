中華地政士事務所涉房屋詐貸 掛名負責人收押

薔薔（右）曾陪父親至士林地檢署就詐貸案表達訴求，士檢另也掌握多名犯嫌涉案、搜索後帶回多人並聲押其中4人；經法院開庭後，裁定事務所掛名負責人朱克立羈押禁見，其餘人等分別以8至12萬元交保。（資料照）

2018-09-06 22:06

〔記者溫于德／台北報導〕前黑澀會美眉「薔薔」林嘉凌與父親林茂樹，日前驚爆中華地政士事務所騙屋詐貸，士林地檢署昨指揮警方搜索，共扣押疑似犯罪所得11間房產與10萬元不法所得，同時拘提或通知10人到案，但主嫌陳國帥尚未到案；檢察官諭令4名人頭以1萬至10萬交保後，聲押禁見掛名負責人朱克立等4名核心成員。士林地院稍早裁定朱羈押禁見，其餘人等分別以8至12萬元交保。

中華地政士事務所代書沈咨凡日前遭林父踢爆，看準民眾自售房產不懂法律、騙取簽下不平等買賣契約；待買家付完2成價金後，沈立刻辦理過戶，再向民間借貸抵押，尾款卻遲不支付。

而檢方則認，事務所負責人是陳男，雇用業務員尋找低價求售房屋後以人頭購屋，迅速支付2成價金後、將房屋過戶給購屋人頭，待詐得房屋後再抵押給民間借貸公司，前後共獲不法所得1500萬餘元；發動搜索，帶回8名被告、2名證人訊問。

經複訊，檢方諭令陳國帥女友在內3人10萬元，另名人頭則是1萬元交保；至於朱男、沈男、業務經理林俊誠與合夥人兼法務李孟烽，則因有串供可能，遭聲請羈押禁見。

案經法官開庭，稍早裁定朱男羈押禁見，另沈男10萬、李男12萬元、林男8萬元交保。