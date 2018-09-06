9/6 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9月6日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：22、23、24、25、32、34，第二區：02。
38樂合彩：22、23、24、25、32、34。
雙贏彩：01、02、06、07、08、10、11、13、14、17、21、23。
今彩539：02、10、11、25、37。
39樂合彩：02、10、11、25、37。
3星彩：402。
4星彩：7278。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：22、23、24、25、32、34，第二區：02。
38樂合彩：22、23、24、25、32、34。
雙贏彩：01、02、06、07、08、10、11、13、14、17、21、23。
今彩539：02、10、11、25、37。
39樂合彩：02、10、11、25、37。
3星彩：402。
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