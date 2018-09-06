查賄「十面埋伏、全民佈線」 金門地檢署推QR CODE

2018-09-06 21:06

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署今天舉辦「十面埋伏、全民佈線」檢舉專用QR CODE說明會；檢察長毛有增說，地區年底5合1選舉，除查察一般賄選模式，也把中資及幫派是否介入，列為查察重點。

毛有增說，將採取「宣導與查緝雙管齊下」、「事前勸導，事後嚴辦」方式，積極辦理反賄選及查察賄選的工作。

QR CODE推廣說明會由毛有增主持，邀請金門高分檢檢察長費玲玲、縣警察局長劉耀欽、調查處長鄭伯卿及縣府政風處長陳治平與會；即將在手機上架的反賄選LINE貼圖，也首度公開亮相。

地檢署7月推出反賄選QR CODE，民眾只要掃瞄反賄選QR CODE，即可透過LINE與地檢署主任檢察官「1對1」對話，提出檢舉。

QR Code說明會頒發感謝狀給協助推廣宣導的縣環保局、銀行業者、加油站業者、便利超商、一般商家。地檢署表示，透過QR CODE管道已接獲不少情資，經過濾分析而正式立案者有3件，成效頗佳。

費玲玲指出，賄選是黑金政治的第1步，戕害民主法治尤甚，更應喚起全民參與。就像推廣會的主題「十面埋伏、全面佈雷」，每1位民眾都可以成為查賄、反賄的尖兵。

金門檢警調政風的首長及第1線查緝人員隨後於地檢署召開第1次選情分析會議，毛有增指示各司法單位，應針對離島的特殊性，加強與台灣各地檢署之間的合作，並應就金門鄉親高度聚集之縣市加強反賄選宣導。

毛有增勉勵所有人員「一定要上緊發條」，以具體行動讓民眾對查賄、抓賄「有感」。