台灣人善心 一場車禍看得見

周遭店家與居民幫傷者撐傘。（郭信良辦公室提供）

2018-09-06 22:53

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南5日發生一場機車對撞車禍，但大太陽下卻看到最溫暖的台灣人心。週邊民眾事發後立即報警，並放下手邊工作到現場幫忙，一旁的家具店女員工更撐起傘為傷者遮陽；她說，由於家中也有長輩，將心比心幫助他人。這起事件恰巧被路過的台南市副議長郭信良拍照上傳臉書，網友紛紛稱讚「台灣最美麗的風景是人」。

這起車禍發生於本月5日的中午時分，19歲的黃姓男大生要到位於市區的新光三越工作，在海佃路二段的南向車道，與同向想左轉的64歲黃姓阿嬤碰撞，女方右小腿骨折，但男方送醫後顱內出血。不過，在這場嚴重的車禍中，也能看見台灣人的善心。

事發當時，周遭的店家和居民聽到強烈撞擊聲，紛紛走出來查看幫忙，當地汽修廠的老闆負責打電話；製作廣告看板的員工拿出三角錐擋住車輛。其中，2名家具店女員工拿出雨傘為傷者遮陽更成為目光所在；被問及此事，陳慕芸和曾亮芸表示，當時是聽到外頭有撞擊聲才出去查看，2名傷者一開始都倒在地上，但當天太陽很大，摸了一下柏油路面發覺相當燙，所以才拿出傘為他們遮陽，而且看見阿嬤的鞋子因撞擊而飛走，也有拿東西墊著，否則光腳碰觸到柏油路面一定很難受。

在等待救護車到場的空檔10分鐘，陳慕芸聽見黃姓阿嬤反覆喊著痛和「慘了」也試著安撫對方；她說，由於家中也有長輩，將心比心幫助他人，只是一個小動作就可以讓社會更好。「只是沒想到男大生這麼嚴重。」陳慕芸回憶，當初男大生只說頭很暈，但還能自行坐起，結果卻發生這麼嚴重的傷勢。

對於外界的幫助，傷者黃男的阿嬤說，當時有這麼多民眾幫忙相當感動，也感謝郭信良第一時間下車關心。