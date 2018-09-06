嗆母「靠腰」判拘40天 啃老逆子上訴被打槍

2018-09-06 22:43

〔記者陳冠備／彰化報導〕40天關好關滿，好好反省！彰化47歲江姓啃老族，經常對母親大吼大叫，江母申請保護令；江男還在客廳裝行車紀錄器監視母親和姊姊的作息，狂抽菸製造污染，母親不舒服勸阻，他竟怒嗆「靠腰喔」，江母氣得提告。一審依違反保護令判江男應執行拘役40天，江男不滿提出上訴，近日審理結果出爐，法官認為達「精神不法侵害」駁回上訴，贊成江男去服刑反省。

判決書指出，江男為了要監視母親和姊姊的生活作息與對話，去年4月10中午在住處客廳架設行車紀錄器監看，遭江母發現勸阻，並要關掉電源，江男則大聲喝斥：不能關，還威脅關掉就是違法。

去年5月某日晚上，江男宅在客廳連抽10根菸，菸味不斷飄到二樓江母房間，江母身體不適，下樓勸阻，竟遭江男飆罵咆哮「你靠腰喔！賣價大聲好謀，您店店啦，不要在那裡碎碎念」。

江母氣得到派出所提告兒子違反保護令，一審簡易庭判處應執行拘役40日，江男不滿提上訴。江男辯稱，裝監視器目的是要蒐證，且經母親同意，坦承的客廳菸蒂他抽的，可是抽菸時是在屋外，也沒有對母親飆罵咆哮。

江男姊姊出庭作證說，江男當時就在客廳抽菸，且未經過同意裝設監視器，認為隱私被侵犯，違反保護令。

法官審酌，法院去年3月13日核發通常保護令給江母和江姊，令江男不得對他們實施身體、精神上的不法侵害行為，也不得進行騷擾行為，保護令期間一年半，在此期間，裝監視器已達「精神上不法侵害」，咆哮則已騷擾程度，因此簡易庭一審判決量刑妥適，維持原判，全案定讞。

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