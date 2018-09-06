連司法官也騙！保母耍心機撈錢 遇檢座法官夫妻檔GG了

2018-09-06 21:34

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署鄭姓檢察官及在新北地院任職的法官妻子，委託林姓保母托育滿週歲的兒子，保母卻放任小孩哭鬧及爬行，鄭只好解約，事後卻發現，林女重複與3名家長簽約，並於試用期時故意表現不佳，讓雇主解約，拒退保母費，提告詐欺；由於林父後來代女出面退錢和解，新北地院法官考量林女無前科且認錯，判拘40日，緩刑2年。

據查，去年3月，林女先與李姓家長「簽訂預約托育定金給付協議書」，收取3萬2000元定金，約定林女從去年5月至今年4月，到宅照顧李家2名子女；但林女兩週後又與鄭男簽訂一年保母合約，受託今年4月起至今年3月照顧其1歲多的兒子，收取3萬4000元定金。

不過，去年4月7日，林女到任後，放任鄭的兒子在社區大廳爬行，連小孩哭鬧討抱也視而不見，自顧滑手機，社區保全勸阻，林女還稱，「家長要我不管，訓練孩子獨立」，鄭與妻子獲悉，只好輪流請假與林女一同照顧小孩，一週後以「不適任」為由解僱林女。

林女一遭開除，馬上於4月17日跟另名林姓家長簽訂3年聘僱合約書，收取當天至月底的保母費1萬5400元。

鄭事後透過林女臉書，發現林女在他之前與李姓家長簽約，遭他解約又火速跟林姓家長訂約，認為林女在試用期時，故意表現不佳，讓雇主解約，隨即聯繫李、林2位家長，3人均認為林女刻意欺瞞而提告。

檢方調查後認為，林女跟3名家長簽立時間重疊的保母合約，可見無意履行，依詐欺取財罪起訴；法院審理時，林父代女與3位家長和解，並退還所有定金，因而獲判緩刑；可上訴。