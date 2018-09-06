洪文棟爆有私生子！一審判具親子關係 上訴傳談血緣鑑定

2018-09-06 18:35

〔記者楊國文／台北報導〕自稱歌仔戲國寶楊麗花丈夫洪文棟私生子的徐國璋，去年提起「確認親子關係存在」訴訟，一審時，洪文棟雖不願意接受親子血緣鑑定，仍判徐國璋勝訴，雙方具親子關係，洪文棟不服提起上訴，高等法院今天開庭，洪、徐兩人都委託律師出庭，據悉，兩造已就進行親子血緣鑑定進行討論，但雙方律師都以未獲得授權，不願受訪。

士林地院今年6月認為，洪文棟與徐男的生母有交往同居事實，並陸續給付扶養、學費等撫育費用，徐國璋與洪文棟會面時均稱「爸爸」，洪都未否認或反駁，判決兩人有親子關係存在。日前，徐男公開對洪文棟喊話，他不了解「爸爸」為何不肯認他，希望「爸爸」給他一個機會，不要上訴了。不過，洪文棟日前仍上訴高院。

高院今下午4點首度開庭審理這個認祖歸宗案，洪文棟、徐國璋都委託律師代表出庭，庭訊採秘密理方式進行，近20分鐘結束。對於庭訊內容，雙方均低調不願回應。

56歲的徐國璋前年自美來台認父，希望完成媽媽遺願認祖歸宗，對洪文棟提出「確認親子關係存在」訴訟。徐男在一審主張，10歲時，媽媽告知他的生父是洪文棟，還帶他跟「爸爸」相認，父子會面時，他都稱洪為「爸爸」，他後來跟媽媽到美國居住，每次回台都會去公司找「爸爸」，兩人一起吃飯、聊天，徐國璋還提出洪文棟支助他學費、購車、手術醫療費資料。徐男說，媽媽臨終前要他來台認祖歸宗。

不過，洪文棟否認和徐國璋有親子關係，當時是以贈與方式幫助徐男支付大學學費、房貸等款項，並非因徐是他親生子女而照顧其生活費用。