出席亞運授旗還與總統同框 最高調通緝犯落網發監

蔣炳正（中）遭解送歸案。（記者王冠仁翻攝）

2018-09-06 17:52

〔記者王冠仁／台北報導〕中華民國滑輪溜冰協會理事長蔣炳正與前監委周哲宇、前警官葉海瑞等人偽造債權，對台北市松山區中泰花園大樓聲請假扣押一案遭法院判刑。不過，蔣炳正沒入監服刑，被檢方發布通緝，但他日前還出席總統蔡英文替中華亞運滑輪代表隊授旗典禮，引起社會譁然。台北市刑大警方今天下午循線逮到他，解送歸案，隨即發監執行。

警方指出，70歲的蔣炳正多年前因為與前監委周哲宇、前警官葉海瑞等人共同偽造假債權，對台北市松山區知名建案中泰花園大樓房屋聲請假扣押，事後蔣炳正遭法院判刑1年4個月。不過，蔣沒有依規定報到入監服刑，台北地檢署於是在今年7月9日對蔣發布通緝。

蔣炳正身為通緝犯，卻居然在8月17日出席總統蔡英文替中華亞運滑輪代表隊授旗典禮，他與蔡英文同框的畫面遭媒體拍下，引發社會各界批評。

台北市刑警大隊展開追查，警方發現蔣炳正平常住在漢中街附近，派員監控，趁他今天下午到台北市忠孝東路一間百貨公司時逮人。蔣炳正聲稱，因為9月8日還要參加亞洲奧會改選的行程，才沒有向依規定報到執行。

據了解，蔣炳正除了擔任中華民國滑輪溜冰協會理事長，還擔任亞洲滑輪溜冰總會副主席。本次亞運滑輪也被列為正式比賽項目，蔣炳正原本接到主辦單位發出的參加證，但他因通緝身分遭桃園機場的移民署官員攔下，無法出境。