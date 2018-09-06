「妹妹有沒有男友？」 醉男手摸「鳥」追問嚇壞女子

2018-09-06 17:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕謝姓女子在公園男廁外抽菸等候葉姓男友，指控酒醉的蔡姓男子見她獨自一人，竟將手放進褲檔內，還故意面對她，謝女花容失色跑進男廁向葉男求助，蔡男也跟進廁所，還問她「妹妹有沒有男友？」雙方爆發衝突，葉男3名友人聞風而至，事後蔡男控告4人傷害，但新北地檢署調查認為，無證據證明蔡男傷勢是被4人毆打所致，將4人不起訴。

今年3月晚間近12時，葉男與女友及3名友人在新北市三重區一處公園聊天，葉男突然尿急，謝女在公廁外抽菸等候，蔡男被控上前問謝女：「妹妹有沒有男友？」接著將手放在褲檔內，謝女覺得被蔡男騷擾，衝進男廁向男友求助，雙方爆發衝突，事後蔡男提告指控葉男及其3名友人傷害。

蔡男表示，當天看謝女一人在男廁外覺得奇怪，上前詢問：「妳在這裡做什麼？」強調當時並無對著謝女做出猥褻動作，沒想到一進廁所就被4人揮拳毆打。

葉男供稱，因蔡男問女友「妹妹有沒有男友？」，他不滿與蔡男發生口角，蔡男突然動手推他並抱住他左大腿往牆壁推，他為了防衛便推回去，後來友人趕到將2人拉開，男廁地板濕滑，蔡男又喝醉，可能是他自己不小心滑倒；葉男友人則稱，一進廁所就聞到蔡男身上有濃濃酒味，且出拳亂揮，可能是他自己跌倒受傷，均否認傷害犯行。

由於公廁內無監視器，加上公廁外監視器畫面顯示，蔡男面對謝女時，手放在生殖器部位，又蔡男承認當天酒醉對如何被毆過程講得不清楚，傷勢經診斷也是跌倒傷，檢方因此採信被告供詞，予4人不起訴處分。

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