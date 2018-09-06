比抓交替還可怕！風水師：139線冤魂多 無差別「抓輪替」

民俗專家蒲慶峰勘查認為139線冤魂多，陰氣重。（記者湯世名翻攝）

2018-09-06 17:30

〔記者湯世名／彰化報導〕比「抓交替」還嚴重？因交通事故頻傳惡名昭彰的彰化縣縣道139線大彰路，今天又有鄭姓男大生被發現連人帶機車墜落12公尺深谷慘死，民俗專家蒲慶峰到場勘查指出，八卦山早期是軍事戰亂區，使得139線冤魂很多，墜谷車禍地點又是一處彎道，屬於「鐮刀煞」，「抓交替」只是一對一，這裡還是無差別「抓輪替」，也就是沒有設定幾個人，「有機會就會被鎖定」，尤以農曆七月更為嚴重，除了辦路祭，也應降低速限。

今年4月間，周姓男子開車載女性友人行駛於彰化市139線時，疑因精神不濟，過彎時未發現逆向，撞上劉姓自行車騎士，劉男噴飛到轎車檔風玻璃上，身上多處擦傷，轎車內的周男與女性友人也受傷，所幸3人都無生命危險；7月29日，國立交通大學電機系3年級倪姓高材生，在139線騎自行車時突遭後方轎車追撞，彈飛30公尺，顱骨碎裂、右腿變形骨折，送醫不治；吳姓男科大生日前與3名友人騎機車行經139線一處彎道，吳男疑因車輪打滑衝到對向車道，與迎面而來的廂型車發生擦撞，吳男頭部出血傷勢嚴重，尚未脫險。

附近居民說，139線彎道多，還有落葉、小碎石跟流浪狗，平常單車族、競速的機車族都很多，擦撞、自撞事故頻傳，該疑似「不乾淨」，希望相關單位能夠辦路祭，安撫民心。但也有用路人認為，這些都是無稽之談，只要遵守行車速限，絕對可以確保安全。

民俗專家蒲慶峰到場勘查指出，以今天這起死亡事故來說，現場為一處彎道，由於139線冤魂多，用路人行經這處彎道時若速度過快，魂魄容易被勾住，整個人就暈了，很容易就衝到對向車道，聚集在這裡的陰煞就會開始「抓輪替」。路祭只能治標，這處彎道或可「截彎取直」，並降低速限等方式來改善。

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