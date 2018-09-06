勒斃女友布置成燒炭殉情 渣男判刑18年定讞

2018-09-06 16:59

〔記者張文川／台北報導〕新北市27歲男子吳典鴻，前年8月勒殺31歲沈姓女友，伴屍2天，布置成燒炭輕生，在她的電腦留假遺書，試圖誤導成殉情，取走沈女手機、開她的車逃亡；一、二審都依殺人罪判吳男18年有期徒刑，最高法院今駁回上訴定讞。

判決指出，死者沈女家境小康，和哥哥都曾赴美求學，沈女回國後在父母經營的熱水器經銷公司當會計，吳典鴻自稱送貨司機，兩人在網路聊天室認識後，由沈女出面在蘆洲長安街租套房同居，房租、出遊費用都由沈女支付。

2016年8月間，沈女父母邀約沈女和她的前男友一同出遊，且沈女父母一直反對女兒和吳男交往，吳男心生不滿，8月14日中午在租屋處勒死女友，沈母遍尋女兒不著，吳男還用沈女的電話傳簡訊告知沈母將不出遊。

吳男再於沈女的桌上電腦內，留下偽造的沈女遺書：「為什要阻止我們在一起？現在又有前男友出來搗亂，我們決定要一起死，死後幫我們合葬在一起」，他還在浴室內放置燃燒過的炭盆，故佈疑陣；吳男伴屍2天後，開著女友的汽車逃亡，再用沈女的手機傳LINE給沈母，製造沈女還活著的假象。

不過，沈女飼養的狗狗遭遺棄在外流浪，民眾循著狗晶片聯繫到沈家，沈女父母前往探查，發現女兒已死亡；吳男在花蓮被捕，到案後只承認加工自殺，否認殺人，辯稱他與女友決定自殺，女友死亡後，他自己自殺但沒成功。

法院認定，沈女個性開朗，與家人互動良好，雖父母反對但仍堅持與吳男交往，並未承受過大壓力，且她積極參加青商會活動，為了選親善大使而常奔波拉票，也已買好機票準備赴香港參加郭富城演唱會，沒有在訂票2天後就輕生的道理，生前無精神科就醫紀錄，遺體也無自殘傷痕，更無親自書寫的遺書、日記、自殺計畫等，認定是吳男殺害沈女。

新北地院依殺人罪將吳男判刑18年，沈的父母請求將吳男判死刑，檢方也主張應從重量刑，提起上訴，高院二審認定，吳男並非預謀犯案，因為受到刺激而醋勁大發而犯案，仍維持18年徒刑；案經上訴，最高法院今駁回確定。

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