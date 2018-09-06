消費糾紛PO文烙人討公道 警方快打帶回14青少年

警方將竄逃至士林夜市中的黑衣人一一逮回。（記者陳恩惠翻攝）

2018-09-06 17:19

［記者陳恩惠／台北報導］張姓兄弟日前到北市承德路四段的汽車美容店消費，因與店家發生糾紛，陳姓男子打抱不平，在網路PO文烙人，要替張姓兄弟討公道；台北市警士林分局據報，事前予以告誡制止，詎料，當晚仍有眾多黑衣男子集結，警方立刻出動快打部隊前往攔查，雖然他們在士林夜市內竄逃，仍遭警一一帶回，其中8名少年依少年事件處理法送辦，另包括張姓兄弟、陳男在內的6名男子則依社會秩序維護法裁罰。

引發事端的張姓兄弟與陳男到案辯稱，由於在網路和陌生人發生口角，才會PO文「今天需要兄弟支援，下午6點到士林夜市集合」的訊息，只是為了宣洩情緒；8名少年則說，他們也不知發生何事，看到「陳哥」在網路貼文號召，為了仗義相挺，當然要自動自發地前往聚集。

警方說，這起及時遏止的滋擾鬥毆事件發生在本週一（3日）晚間6時，張姓兄弟日前到承德路上的某家汽車美容店消費時，車體進行鍍膜期間，疑似遭店家人員刮花，雙方爭吵不休，陳男得知，為打抱不平，立刻在個人的社群網路張貼揪眾鬥毆等相關內容，要求眾人先在士林夜市集合後前往鬧事。

由於警方網路巡邏適時接獲聚眾情資，於是透過關係對張、陳姓等人約制，告誡切勿違法，同時也規劃應變方案，當晚6時果然發現，大批青少年在士林夜市周邊路口聚集，立刻出動快打部隊，在夜市附近的北市基河路、承德路一帶展開機動攔查，現場青少年見狀，紛紛躲入人潮眾多的夜市中，不過仍被找到帶回。

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