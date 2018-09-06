台駐菲聯絡官功不可沒！菲警不惜連假出動助逮分屍嫌

永和分屍案主嫌孫武生（左二）終於被逮捕，台灣國際刑警駐菲聯絡官王智勇（右二）功不可沒。（記者邱俊福翻攝）

2018-09-06 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕上月21日新北市永和發生分屍案，主嫌、非裔美籍的刺青師孫武生（Mayer Shlomo），24日凌晨搭機逃往菲律賓馬尼拉，昨晚在台菲警方的聯手下，終於逮捕歸案。除多虧台菲警方平日的情誼，台灣國際刑警駐菲聯絡官王智勇功不可沒。

據《ETtoday新聞雲》報導，王智勇常年深根菲國警界，和他們已建立深厚感情，逮捕孫武生期間，當地警方正值菲律賓國家英雄紀念日（National Heroes Day）的3天連假假期，王智勇在逮捕計畫中居中協調，基於和王智勇平日的好交情，菲國警方不惜犧牲假期出動協助。

據警方調查，孫武生到了菲律賓後，住在馬尼拉San Agustin Residences旅館，警方鎖定一名頻繁進出孫武生房間的菲籍女子，27日下午原本在警方掌握中的孫武生失去蹤跡，警方傳喚這名菲籍女子到案，菲籍女子因害怕被報復，不敢透露孫武生行蹤，直到菲國警方保障她的安全後，她才供出孫武生下落，並在菲方國家警察總署情報處情報總隊、移民局緝逃組聯合專案小組連夜追兇下，昨晚11點24分終於逮到孫武生。