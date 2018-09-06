控「睡蓮原精」誇大療效害死妹 溫翠屏二度出庭淚崩求重判

溫翠蘋受訪時聲淚俱下，拿出妹妹的照片指控經銷代理商李金霖（化名李得仕）上次開庭公然說謊，否認有誇大蓮精療效，要求法院盡速求處重刑。（記者林敬倫攝）

2018-09-06 16:42

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕藝人溫翠蘋么妹Jessica誤信偏方，導致乳癌病情惡化，去年3月逝世，涉嫌誇大產品療效的經銷代理商李金霖（化名李得仕）遭起訴；宜蘭地方法院今二度傳喚溫翠蘋等7名證人到庭；溫翠蘋受訪時聲淚俱下，拿出妹妹的照片指控李得仕上次開庭公然說謊，否認有誇大蓮精療效，要求法院盡速求處重刑。

Jessica飽受乳癌之苦，在某次茶會結識李金霖，李男聲稱睡蓮原精與種子胎盤素有消炎、提供身體正能量、防癌等功效，Jessica誤信療效，陸續支付100多萬元，購買睡蓮原精等產品，並終止化療，但最後於去年3月10日癌逝。

溫翠蘋事後控告產品經銷代理商李金霖等人誇大療效，對李男提告詐欺，檢方偵結後，去年5月將李男等人起訴。溫翠蘋今天二度到宜蘭地方法院出庭作證，她受訪時聲淚俱下，還拿出Jessica的照片，指控李得仕上次開庭當所有法官面前公然說謊，否認有宣稱睡蓮原精療效，可以治療癌症，沒有詐騙的意圖。

「人在做天在看！」溫翠蘋說，李得仕如果在一審被判無罪，一定會在社會上繼續欺騙，危害更多的人，她希望妹妹是這個社會上最後因此受害的受害者。

溫翠蘋泣訴，妹妹走的時候只有39歲，還沒結婚生子，人生才剛要開始就落幕，這相當的不公平，也帶給家人嚴重傷痛，至今父母仍活在傷心的情緒中，母親因此不斷生病，瘦了10幾公斤，快不能行走，爸爸也哭到快瞎了，這看在她眼裡真的很心痛，她希望一審盡快結案，讓李得仕這樣的惡人，被判處重刑。