爆乳越南妹日接10多男客 下體發炎吃止痛藥賺血汗錢

上圍豐滿的「小小」被逮。（記者王冠仁翻攝）

2018-09-06 15:47

〔記者王冠仁／台北報導〕原本在台北市康定路巷弄內經營清茶館的46歲吳姓男子，近來因生意不好，吳將閒置的清茶館地下一樓隔成多間房間，找來2名越南籍女子賣淫；其中一名26歲、綽號「小小」的越南妹因為上圍豐滿，嫖客絡繹不絕，但也因此被警方盯上一舉破獲。

警方調查，吳姓男子原本在康定路250巷經營清茶館，但近來因生意不好，他索性將空閒的地下室隔成多間房間，找來2名越南籍女子賣淫牟利，再找19歲曾姓男子與61歲詹姓男子當員工負責接待。

吳為了吸引客人打出「低價、快餐」策略，他規定每次交易為15分鐘、1500元，他與越南女子對半抽成，一週分帳一次。他為了控制越南女行蹤，規定非上班時間也不能離開，吃喝與生活所需都由他提供，想藉此躲避警方查緝。

警方接獲線報日前上門查緝，發現其中一名26歲越南女子「小小」因上圍豐滿，嫖客絡繹不絕都指名找她；她每天要接10多名客人導致下體發炎，她為了賺錢只好狂吃止痛藥，十分血汗。

警方最後將吳等3人依妨害風化罪嫌送辦，2名賣淫越南女則送交移民署專勤隊收容。

另名越南女被逮。（記者王冠仁翻攝）

吳嫌用監視器監控出入。（記者王冠仁翻攝）