持日本護照潛逃被逮 檢擬建請收押大同炒股案主嫌

2018-09-06 16:37

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦大同公司炒股案，上週五依違反證券交易法操縱股價罪嫌，起訴主嫌台商鄭文逸及其秘書張湘羚、股市炒手鄒興華，不料，北檢將此案移審台北地院期間，鄭竟持日本國護照，以「石原正茂」的名字企圖闖關出境，被移民署證照查驗官查獲，由航警局官員訊後請回，並通知北檢；據悉，檢方擬以涉犯金融重罪且有逃亡之虞，向北院建請收押鄭嫌。

據悉，鄭文逸原先持中華民國護照入境，昨天下午出境時卻改用日本國護照企圖矇混過關，但因該日本國護照並無入境紀錄，當場被移民署查獲；法界人士指出，由於刑事案件被告遭限制出境被起訴後，若法院沒有在移審的1個月內接續實施境管，就會自動解除，鄭疑似企圖利用此時間差潛逃，所幸被逮。

北檢偵辦此案，認定台商鄭文逸及其秘書張湘羚涉嫌夥同股市炒手鄒興華，引進中資後，利用56個證券帳戶以高價買入、相對成交等方式，拉抬大同股價及成交量，再趁去年3月股價高點時將股票大舉賣出，不法獲利逾11億1400萬元，8月31日依違反證券交易法操縱股價罪起訴鄭、張、鄒3人。

檢方調查，2016年間，鄭文逸認為大同公司擁有千億餘元的土地資產，股價淨值比遭嚴重低估，且公司董事會將於2017年5月11日改選，竟萌生介入大同公司經營權且趁勢炒股獲利之計畫，但因資金不足，遂央請中國房地產開發商、上海龍峰企業集團負責人任國龍提供資金奧援。

2016年9月起，鄭自備5億元，另向任以境外轉帳匯款等方式，取得港幣2億元（約新台幣8億元）；此外，鄭又提供數千萬元資金予鄒，連同鄒自有資金、鄭向永豐金證券申請所獲取的5.75億元融資額度，及指示秘書等人向股市金主共7人墊款約13億元，總計逾32億元均投入炒作大同股票。

鄭等人利用56個證券帳戶，以連續高價買進及相對成交方式，拉抬大同股價，致大同股票自前年9月起由每股5.48元攀升至同年12月底的9.54元，之後鄭再聯繫任以香港證券帳戶進場買進大同股票，拉抬第二波漲幅，至去年2月10日，盤中每股一度達20.65元。

大同董事會改選前股票停止過戶日為去年3月13日，鄭等人雖對外佯稱將爭取經營權，卻不繼續持股及辦理登記參加股東會以選舉董監事，竟於停止過戶日前，趁股價高點將股票大舉賣出，已實現獲利達11億1400萬元。北檢認定鄭、張、鄒涉犯證交法，將3人起訴。