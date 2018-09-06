企圖闖總統府還攻擊憲兵 狂男移送竟說「我愛蔡英文」

2018-09-06 15:52

〔記者王冠仁／台北報導〕53歲男子林重光前往到總統府後方博愛路、貴陽街口，向維安憲兵問說「總統府怎麼走？」憲兵見他神色異常，正在觀察之際，他拿出預藏香蕉刀揮舞作勢攻擊一名22歲吳姓女憲兵，但隨即遭憲兵制伏。警方最後將他依妨害公務、傷害罪嫌送辦；林被移送時媒體問他「想跟總統說什麼？」想不到林居然說「我愛她！」

據了解，老家在台南永康的林曾在昨天為了823水災前往總統府陳情，府方當時也出面接受陳情，想不到林今天居然脫序演出。

警方調查，林重光老家在台南永康，他多年前離家北上到雙北地區打工，他曾四處打零工，也當過工地建築工人，近來則在新北市一家環保公司上班，並住在公司提供的宿舍。不過，林有嗜酒習慣，他有多起妨害公務、公共危險前科，大多都是因為酒醉鬧事；他今年5月才因酒醉到一家便利商店鬧事，遭警方送辦。

今天早上11點12分，林從台北市貴陽街東往西方向，步行到貴陽街、博愛路口時，他向站在該處的維安憲兵問說「總統府怎麼走？」隨即拿出預藏的一把香蕉刀作勢攻擊吳姓女憲兵，但隨即遭其他憲兵趕來制伏。

林聲稱，他今天早上7點多在花博公園撿到該把香蕉刀，今天想進去總統府是要再次陳情。

警方說，上一次總統府憲兵遭攻擊，是今年7月26日晚上，當時一名自稱是「元帥國國王」的47歲柯姓男子，酒後騎機車到總統府，朝憲兵丟石塊還拿出榔頭攻擊。