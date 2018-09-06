網蟲指侵少女 竟翻供辯不知「插進」什麼意思…

2018-09-06 16:30

〔記者王定傳／新北報導〕34歲曾姓男子2016年間約15歲女網友小蘭（化名）外出，卻把對方帶回住處指侵得逞；曾男於警詢時坦言指侵，後來卻翻供辯稱不知警員所問問題的意思，新北地院合議庭不採信，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判他3年6個月徒刑，可上訴。

檢警調查，2人原本是網友，105年11月16日，在曾男多次邀約下，小蘭同意外出，不料，曾男卻直接騎車載著她回家，小蘭質疑：「去你家幹嘛？」曾男卻回說：「妳那麼晚約我不就是要做那個（性行為）」小蘭立即拒絕說：「我不要！」

曾男語氣兇狠喝斥，強抓小蘭手腕進房指侵得逞，小蘭離開時，還被迫刪除2人臉書對話；由於她晚歸加上表情怪異，家人察覺有異詢問，小蘭才說：「差點遭網友強暴」家人趕緊報案。

曾男在警詢時坦言有指侵行為，後來翻供辯稱不知小蘭實際年齡，也沒有指侵，警詢時之所以回答「插進」，是因為不了解員警問題的意思。

但合議庭勘驗警詢錄音內容判定，員警問題明確並無產生誤解或不明瞭之處，曾男對其他問題也都能切題回答、理解無礙，曾男辯稱只是事後卸飾之詞，不足為採。

合議庭認為，小蘭指述前後一致，無重大瑕疵，且指控內容相當具體，也與曾男在警詢供詞相符，加上他急於刪除臉書對話、小蘭返家後的情緒反應、立即報案、就醫驗傷，均證明小蘭指述有據。

合議庭還認為，小蘭當時已明確告知對方自己年齡，且曾男有對方的臉書，個人資料上就有小蘭就讀的國中及出生年月日，他辯稱不知年齡，也不足採信；至於小蘭雖曾說：「可以摸不可以做」，但小蘭事後解釋是因擔心被打，才會選擇讓曾男觸摸，以求較小侵害，並非真摯同意讓曾男觸摸、指侵。

合議庭認為，曾男雖與小蘭以15萬和解，但因其所為對被害者身心成長造成難以彌補的陰影及創傷，並非完全可以金錢彌補損害，並無刑法59條情堪憫恕可減刑情況，判刑3年6個月。