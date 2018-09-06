鋼琴老師當女警 模特兒外型執勤成亮點

豐原分局豐東派出所女警廖于嬅，長相清秀，執勤時常成亮點。（記者歐素美攝）

2018-09-06 15:24

〔記者歐素美／台中報導〕豐原分局豐東派出所女警廖于嬅，原本是鋼琴老師，轉換跑道當警察，因身高171公分，身材高挑、長相清秀，宛如藝人溫翠蘋，執勤成亮點，常有男性民眾搭訕、要電話，豐東派出所所長黃文輝笑說，跟她出勤還要充當護花使者，幫忙婉拒民眾合照等請求，最尷尬是和她站在一起，身高頓時矮半截。

26歲的廖于嬅，國小時因媽媽帶她去聽音樂會，從此愛上鋼琴，國小開始學琴，高中畢業後擔任鋼琴老師，牡羊座的她嚮往警察正義助人的形象，105年通過警察特考，身材纖細的她，開始跟著弟弟學柔道、每天練習跑步健身。

廖于嬅今年1月分發到豐東派出所實習，7月成為正式員警，說話嬌柔的她，為豎立警察剛強的形象，攔查交通違規時總要板起臉孔、大聲說話，她說，第一次跟巡佐衝現場抓竊盜現行犯，看到學長向嫌犯宣讀權利並上銬時，心想「電影畫面在生活中真實呈現，警察真的好帥」！

豐東派出所副所長張葉強說，廖于嬅承辦志工業務，常要外出宣導，因長相清秀、身材宛如模特兒，常成為會場亮點，宣傳更有利。

廖于嬅執行交整時，常有男性民眾藉機搭訕、要電話、要合照或交個朋友；攔查交通違規時，男性民眾遇到男性員警攔查，一開始多會否認犯行，但遇到廖于嬅上前攔查，男性違規民眾下車第一句話就說「對不起」，待遇差很多。

豐東派出所所長黃文輝笑說，跟廖于嬅一起外出執勤，常要充當護花使者，幫忙婉拒民眾合照等要求，最尷尬的是站在她旁邊，身高頓時矮半截，抵死不想跟她合照。

廖于嬅說，警察作息要出勤交整且常日夜顛倒，皮膚曬黑，還因運動身材變壯了，男友也因無法理解警察工作而分手；她表示，處理家暴時，對男性酒後對妻子施暴，打到滿地是血，覺得很不可思議，更開心自己可以從事這份工作，幫助民眾、伸張正義。

豐原分局豐東派出所女警廖于嬅，身高171公分，宛如模特兒。（記者歐素美攝）

豐原分局豐東派出所女警廖于嬅，外形亮眼，十分吸睛 。（記者歐素美攝）