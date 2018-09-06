漲租不成燒死另名房客 房東被判無期徒刑

2018-09-06 14:54

〔記者溫于德／台北報導〕台北市男子詹德榮，多年前向台灣銀行租地後蓋房出租，但因土地租金近年持續上漲，導致他要向鄭姓房客漲房租；豈料，詹被拒後竟縱火，燒死無辜在房內的另名黃姓房客。士林地院今依殺人罪判詹無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

現年67歲的詹男多年前向台銀承租北市歸綏街83巷的一塊地並蓋房，後以2000元、3000元與4000元分別租給鄭、羅與黃3男。

起訴指出，租金最便宜的鄭男所住房間面積最大，卻付便宜房租；而詹男同時遭台銀要求漲租金，轉要向鄭漲租時又被拒，今年4月2日一早近7時竟持裝滿汽油的寶特瓶縱火。

但詹男要警告對象鄭男根本不在家，反是熟睡中的黃男無辜受害，送醫後身亡。

至於詹男，犯案後轉往附近巷弄丟棄原本穿戴的鴨舌帽、再沿路脫下藍色外套，並搭公車到新北市蘆洲、企圖躲避追緝；但沿路監視器拍下他逃逸過程，檢警緝捕歸案後依殺人罪起訴。

詹男在院方審理時供稱，因氣不過鄭男才會縱火，無干另兩名房客，而雖又知道黃男住在該處，但因不清楚被害人工作時間，當下並不確定死者有無在屋內；詹男律師則說，詹已認罪，而經濟狀況不佳的他則希望賠償黃的3名子女各20萬元。

但黃男兒女告訴法官，詹男案發後一句道歉也沒有，且質疑承諾賠償也只是求輕判。

法官審理後認為，詹男與房客間無深仇大恨，僅因租金緣故縱火，導致黃男當下面臨極大精神恐懼及身體燒灼痛苦，屬惡性重大；而詹雖已承認犯案、也在審理期間對死者家屬「稍」表歉意，但直至目前為止僅與房屋受損害最輕的屋主達成和解，未見具體彌補作為，今判決無期徒刑。