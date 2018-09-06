消防署評鑑 北市緊急救護能量6都第一

2018-09-06 14:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局連續兩天在市立和平婦幼院區，舉辦「2018緊急救護教育訓練與人員培育國際研討會」，邀請日本、澳洲、韓國及台灣等專家學者，進行專題演講及綜合座談，分享緊急醫療救護體系發展及人員培育，會中各國代表都對台北市消防局的緊急救護能量大為讚賞。

台北市消防局於106年的具體績效經消防署統計評鑑後，在消防署核發的「接生好手」、「生命捕手」及「急救精靈」等7個緊急救護績優人員獎項之中，榮獲6項《個人績優獎》，台北市消防局亦在6都之中脫穎而出，勇奪《團體績優獎》。

此外，台北市消防局於去年12月5日相約打球的6位消防同仁，其中1位突然休克昏厥，經5位同仁合力救回OHCA的情事，被譽為「神一般的隊友！」的暖心感人案例，亦為消防署關注，獲頒此次《特殊績優團隊獎》。

台北市消防局率全國之先，19年前成軍「金鳳凰專責救護隊」、接著成立醫療顧問委員會及全方位品管小組，持續深耕三大急重症（腦中風、心肌梗塞及重大創傷）及社區生命之鏈，以減少傷病患民眾之死亡及失能為終極目標，自104年起，每年到院前心肺功能停止（OHCA）康復人數均穩定達百人以上，累計至今年8月底已突破900人，代表著900個家庭免於喪親或生活遽變。