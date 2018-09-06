涉毒不想驗尿！喝水3600CC還能憋 一杯咖啡破功

2018-09-06 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕新北市蔡姓男子開車南下台中找前妻，途中到超商急買咖啡提神遇保大特警攔查，結果車內被查到還有殘渣的安毒吸食器，他坦認持有否認施用卻異想天開以為只要不驗尿就不會有後續勒戒等問題，偵訊期間狂飲共3600CC的6瓶礦泉水還憋尿，忍功一流，最後警方靈機一動買來號稱有利尿作用的咖啡，蔡男不疑有他飲下瞬間破功，順利完成採尿程序。

台中市警局保安大隊特勤中隊上週巡經西屯區黎明路三段一間超商前，發現一輛白色轎車未熄火且車內無人引起注意察看，此時42歲的蔡姓駕駛見狀立馬自超商內衝出，表示前妻隔天就要返回中國，因對她還有一些感情，才會特地自新北市開車南下準備替她送行，途中因疲累想喝咖啡提神才進入超商。

警方查出蔡男有毒品刑案紀錄，盤查過程中不敢正視警方且手腳不斷顫抖，經驗豐富特警查覺有異，經蔡男同意察看車內時發現中央扶手有拆過痕跡，果不其然在扶手內查獲還有安毒殘渣的安非他命吸食器，隨即將他帶回偵辦。

蔡男警訊中坦承持有吸食器卻辯稱已經很久沒有碰毒，且異想天開自認只要不讓警方驗尿就不會有後續的勒戒等法律問題，為此在長達6小時的偵訊期間雖佯裝配合採尿，還狂灌了每瓶600CC的6瓶礦泉水卻憋尿企圖採取拖延戰術，但警方也不是省油的燈，靈機一動想到坊間號稱咖啡有利尿的作用，自掏腰包買了一杯冰黑咖啡請他喝。

此時原本就要買咖啡提神的蔡男不疑有他卸下心防一飲而下，因憋尿夾緊雙腿的肢體動作雖頓時放鬆，眉頭卻是一皺開始搖頭嘆息，原來是咖啡因奏效讓他急衝廁所小解也順利完成採尿程序，蔡男說，原以為只要憋尿就沒事，未料警方知道他想喝咖啡，一杯咖啡破了他的忍功；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。

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