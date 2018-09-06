永和分屍案主嫌菲國落網 OZ被逮畫面曝光

分屍案主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生）（左二）潛逃菲國遭菲警逮捕（記者邱俊福翻攝）

2018-09-06 13:40

〔記者邱俊福／台北報導〕社會矚目的新北市永和分屍案，綽號「OZ」潛逃菲律賓的主嫌美籍刺青師Mayer Oren Shlomo（中文名：孫武生），昨天深夜在菲警情報總隊與移民局聯合專案小組在菲律賓黎薩省一處公寓攻堅逮捕，當時孫嫌上半身赤裸，跟5、6名男女友人藏匿在公寓內，遭警方當場逮捕。

孫嫌落網時，向當地警方供稱，在屋內的5、6名男女友人都是刺青界的朋友，並否認在台灣涉及殺人分屍案。目前菲警正調查孫嫌在菲國是否有涉及其他案件，釐清案情中。

警方偵辦新北市永和分屍案，上月25日逮捕非裔美籍男子Ewart Odane Bent及涉嫌協助購買兇刀的雙重國籍的男子吳宣，另主嫌美籍刺青師孫武生卻已在24日凌晨4時許自桃園機場搭機逃逸菲律賓。

刑事局國際科接獲孫嫌潛逃菲律賓，並欲轉往其他國家等相關情資後，即刻彙整國內各項情資，積極協調聯繫相關聯絡官與協處窗口合作查緝，基於台菲長期警政合作情誼，菲方允諾全力協助我方緝捕孫嫌，並由菲律賓國家警察總署（Philippine National Police，PNP）立即籌組專案小組承辦此案。

而為防止孫嫌由菲國轉逃他國，我方除通報菲國移民署（Bureau of Immigration，BI）留意孫嫌出境，亦同步向國際發布訊息。

國內獲取孫嫌逃往菲律賓動態相關紀錄與可疑隱匿處所，經菲方多日跟監逐步鎖定孫嫌藏身處，由於孫嫌生性狡猾，刻意躲避警方追緝，隱藏數個處所，讓菲國警方鎖定前往查緝時，都差的一步，此外孫嫌還曾企圖向以色列駐菲國單位尋求庇護，但當時因假日作罷。

昨天日23時24分許，菲方國家警察總署情報處情報總隊與移民局緝逃組聯合專案小組，發現孫嫌藏匿在菲國女性友人的朋友在菲律賓黎薩省一處公寓（Cambridge Village Condominium Cainta, Rizal），終將孫嫌逮捕。

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