母湯啊！自小客車塞好塞滿8個人

自小客車連後車廂都坐兩個人。（取自彰化踢爆網）

2018-09-06 13:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕傻眼！最近網路瘋傳一段影片，一群少男少女在超商門口要上車，仔細一算竟然有8個人，除了正副駕駛座各坐1人以外，後座坐了4個人，連後車廂都打開「塞」了兩人，總共5女3男「塞好塞滿」，讓5人座小客車，立馬「升級」為8人座車輛。

有眼尖民眾發現影片所拍的地點，就在彰化縣福興鄉員鹿路上，這家超商位於員鹿路與南環路交叉口，車水馬龍，這群少男少女竟然在光天化日下，把車塞滿塞好，令人匪夷所思，尤其是後車廂還塞了兩個人，真的是拿生命在開玩笑。

彰化縣警局交通隊二組組長蕭汝上表示，如果小客車載運人數超過核定數額，這已經構成超載；如果自小客車有行駛道路，違反道路交通管理處罰條例，可以處3000元以上，9000元以下的罰款；而超載容易造成車輛轉彎，重心不穩；同時，依規定乘客也要繫安全帶，從後車廂來看，也沒有遵守規定。

這段影片在網路瘋傳，民眾罵聲不斷，認為真是年輕不懂事，有網友說，「等到發生意外就知道了，何必貪圖一時方便」，還有網友說，這根本是「人肉氣囊」，還有反問說「這樣很好玩嗎？」發生車禍，就要晚7天回家了！