強冠黑心油 法院判15家廠商賠償消費者154.8萬

2018-09-06 12:48

〔記者張文川／台北報導〕2014年爆發食安風暴，劣油、假油、混油「連環爆」，消基會幫消費者打團體訴訟，向黑心油業者求償，其中一案是替279位消費者向強冠公司和其下游17家廠商求償3364萬餘元，台北地院今宣判，判准葉文祥與強冠等15家廠商，應連帶賠償其中172位消費者共154萬8000元，其餘3家免賠償。可上訴。

判決指出，消費者每人求償3萬元的「非財產損失」，和3倍的懲罰性賠償金，法官認為過高，核准應賠每人3000元非財產損失，共51萬6000元，以及2倍的懲罰性賠償金6000元，共103萬2000元，合計154萬8000元。未獲賠的消費者多是因消費日期過於久遠，未能證明吃到的是黑心油食品。

17家下游業者中，有3家業者免賠償，包括：這一鍋餐飲、劉媽媽米食、維力食品。

14家廠商應各自以自家產品和強冠公司負起連帶賠償責任，其中，味全應連帶賠償65人、58萬5000元，為最多；奇美食品26人、23萬4000元；味王21人、18萬9000元；味丹17人、15萬3000元；乖乖10人、9萬元；廣達香9人、8萬1000。其餘8家業者應賠1至8人，金額介於9000元至7萬2000元。

刑事方面，強冠董事長葉文祥、副總經理戴啟川，去年9月最高法院依285件「加重詐欺罪」與食品安全衛生管理法「摻偽假冒罪」，各合併判刑22年、18年徒刑，沒收犯罪所得8150萬元，判科罰金1.2億元定讞，已入監服刑。

黑心油案件當年滾雪球爆發後，求償聲浪四起，經行政院消保處協調，由消保會受理「大統混油」求償案，消基會則是代理消費者，分別向頂新、正義、強冠、北海等公司，提出4起團訟案，總求償金額逾億元。

至於其他3件求償案，「正義頂新豬油案」有257名受害者，求償3306萬餘元，去年一審判正義油品僅須賠償40萬5000元，已上訴二審；「頂新黑心牛油案」共有286名受害者，求償3225萬餘元，但去年底一審敗訴，也已上訴；「北海噁油案」43位受害人求償499萬餘元，去年7月法院裁定停止訴訟程序，待刑事結果出爐再續行審理。